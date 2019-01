"Seks met Syriëstrijder is óók steun aan IS" 24 januari 2019

00u00 0

De correctionele rechtbank van Brussel heeft zich gisteren over de vraag gebogen of Noura Firoud (22) als terroriste veroordeeld kan worden. De Vilvoordse trok in 2013 naar Syrië als echtgenote van Shariah4Belgium-boegbeeld Houssien Eloussaki. Toen die in de oorlog omkwam, trouwde ze met een andere Belgische Syriëstrijder. "Ze heeft hem huishoudelijke bijstand verleend, mentale steun gegeven en affectieve en seksuele handelingen met hem gesteld", zo argumenteerde de aanklager. "Dat volstaat om van een deelname aan de activiteiten van een terroristische groep te spreken." Firoud riskeert vijf jaar - al wordt ze bij verstek berecht omdat ze nooit is teruggekeerd. Vonnis op 19 februari. (WHW/GVV)