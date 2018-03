"Seconden later vlogen overal brokstukken" Buurtbewoner redt bestuurder vanop treinspoor 15 maart 2018

00u00 0

Een automobilist die zich gisterochtend rond 6 uur vastgereden had op een spoorwegovergang in Zonhoven, mag dankbaar zijn dat een buurtbewoner wakker geschoten was door het lawaai. "Ik zag door mijn slaapkamerraam die auto met z'n voorste wielen op het spoor staan en manoeuvreren", vertelt Carlo Van De Craen. "Ik ken de dienstregeling als mijn broekzak en zag dat er elk moment een trein voorbij kon komen. Ik ben meteen in mijn broek gesprongen, en beneden zag ik in de verte al de lichten van de trein. Ik heb die bestuurder uit zijn auto gesléurd." Een paar seconden later passeerde de trein in volle vaart, waarbij de auto van de chauffeur vernield werd. "De brokstukken vlogen overal in het rond", aldus nog Van De Craen, die felicitaties kreeg van de hulpdiensten voor zijn koelbloedige optreden. (RTZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN