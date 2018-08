"Schuldenberg bijna dubbel zo groot als gedacht" ANALISTEN KELDEREN AANDEEL NYRSTAR 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Beleggers in Nyrstar moeten stalen zenuwen hebben. De zinkverwerker tuimelde gisteren ruim 15% lager nadat ABN Amro zich zeer negatief uitliet over de schulden van het bedrijf, en het koersdoel voor het aandeel terugschroefde van 4 tot 1 euro.

Een goedehuisvaderaandeel zal Nyrstar nooit worden. Daarvoor is de zinkverwerker te afhankelijk van de zinkprijs en de vraag naar grondstoffen. Maar de grootste kopzorg voor de beleggers is en blijft de schuldenberg van het bedrijf. Die schulden bouwde Nyrstar in enkele jaren op door mijnen veel te duur op te kopen. Van dat agressief overnamebeleid draagt Nyrstar vandaag nog de gevolgen. Analisten twijfelen er nog altijd aan of de zinkverwerker voldoende cash genereert om de schuldenberg af te betalen. Meest pessismistisch op dat vlak is ABN Amro. Gisteren hebben de ABN Amro-analisten Philip Ngotho en Mutlu Gundogan een nieuwe stok in het hoederhok gegooid. Zij zijn van mening dat Nyrstar veel meer schulden draagt dan het bedrijf rapporteert.

1,4 miljard

Officieel heeft Nyrstar eind juni 1,4 miljard euro op zijn balans staan. "Maar we hebben goede redenen om te denken dat de werkelijke schuldpositie van Nyrstar zwaar wordt onderschat", zeggen de twee analisten. Zij vermoeden dat de zinkverwerker, die smeltovens heeft in Overpelt en Balen, in werkelijkheid 2,4 tot 2,6 miljard euro schulden torst. Hoe komen zij daaraan? Volgens de analisten neemt het bedrijf tijdens de kwartalen meer kredietlijnen op (voor werkkapitaal), en bouwt het die naar het einde van een kwartaal weer af. Volgens de analisten erkent Nyrstar die werkwijze, en heeft dat te maken met het feit dat de helft van de klanten pas aan het eind van het kwartaal zijn rekeningen betaalt. Die werkwijze houdt wel risico's in, menen de analisten. Want als de markt rekening houdt met de hogere dan gerapporteerde schuldenberg, is Nyrstar veel te duur geprijsd. Philip Ngotho en Mutlu Gundogan passen hun waardering voor Nyrstar al aan, en komen tot de vaststelling dat het aandeel niet meer waard is dan 1 euro.

Onrust op beurs

Niet alle analisten schatten de situatie van Nyrstar zo pessimistisch in. "Het is juist dat de schuldenberg bij Nyrstar uitzonderlijk hoog is", zegt ING-analist Stijn Demeester. "Maar naarmate de winst herstelt in de komende jaren, verwacht ik dat het probleem meer en meer beheersbaar wordt." Toch waarschuwt Demeester dat het bedrijf niet in de veilige zone zit. "Er komt nog een moeilijke periode eind dit jaar waarin Nyrstar een grote obligatie van 350 miljoen euro moet herfinancieren. Het wordt uitkijken tegen welke voorwaarden dat zal gebeuren."

Beleggers zijn niet gerust en reageren paniekerig op het ABN Amro-rapport. Het aandeel tuimelde 15,34% lager (tot 4,47 euro), waardoor Nyrstar is teruggevallen tot op het peil van begin augustus. Toen maakte Nyrstar beter dan verwachte halfjaarcijfers bekend, waardoor het aandeel een boost kreeg.