"Schuld van de socialisten" Weyts neemt het op voor De Lijn 02 juli 2018

00u00 0

Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts toont begrip voor de open brief (foto) die De Lijn-topman Roger Kesteloot dit weekend verspreidde in onder meer 'Het Laatste Nieuws'. "De socialisten hebben de organisatie destijds helemaal naar de duvel geholpen en uiten nu de grootste commentaar", aldus de N-VA'er. "Wij kiezen voor de moeilijkste, maar de moedigste weg door te blijven investeren om het bedrijf performanter te maken." Bij sp.a reageren ze cynisch op de zoveelste 'het is de schuld van de socialisten'. "We zijn bijna tien jaar na de laatste sp.a-minister op mobiliteit. Dat de minister van filerecords zijn verantwoordelijkheid opneemt in plaats van zich in een wereldvreemde slachtofferrol te wentelen", zegt fractieleider Joris Vandenbroucke.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN