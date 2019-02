'Schrik van kusthoreca' riskeert 21 maanden cel 15 februari 2019

Een 48-jarige tafelschuimster riskeert 21 maanden cel voor liefst 30 feiten. Rond de jaarwisseling maakte Nadine W. er een kwalijke gewoonte van om in horecazaken aan de kust te eten en drinken - meestal koffie met taart - om dan de benen te nemen zonder te betalen. Ze sloeg toe in 28 zaken én liet ook twee taxichauffeurs in de kou staan. De 'schrik van de kusthoreca', zoals W. al snel genoemd werd, blijkt bovendien hardleers: toen ze op 19 januari gearresteerd werd, had ze een verscheurde dagvaarding van twee dagen voordien op zak. "Ze lacht ons in ons gezicht uit", aldus de procureur in de Brugse rechtbank. Nadine W. kwam ook niet opdagen voor haar proces. Op 14 maart kent ze haar straf. (SDVO)

