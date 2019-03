'Schrik van de kusthoreca' krijgt 15 maanden cel 15 maart 2019

Een 48-jarige tafelschuimster heeft in de Brugse rechtbank 15 maanden cel gekregen voor liefst 30 feiten. Rond de jaarwisseling teisterde Nadine W. de horecazaken langs de Belgische kust. Ze kreeg dan ook snel de bijnaam 'schrik van de kusthoreca'. In 28 restaurants at en dronk ze zonder de rekening te betalen. Haar favoriete bestelling: koffie met taart. De vrouw liet overigens ook twee taxichauffeurs in de kou staan.

