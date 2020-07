Exclusief voor abonnees 'Schrik van cipiers' valt opnieuw medegevangene aan 07 juli 2020

00u00 0

Izyaur Mutaliev (29), de Tsjetsjeense kooivechter die ook de 'schrik van de cipiers' wordt genoemd, heeft eind juni opnieuw een medegedetineerde in elkaar geslagen in de gevangenis van Beveren. Dat bleek gisterochtend in de Brugse rechtbank, waar de man terechtstaat voor een aanval op drie cipiers.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen