Exclusief voor abonnees 'Schrik van cipiers' riskeert 9 maanden extra 20 november 2019

00u00 0

Een Tsjetsjeense worstelaar riskeert een bijkomende gevangenisstraf van 9 maanden. De 28-jarige Izyaur Mutaliev zat een celstraf van 15 jaar uit voor een dodelijke overval in 2016. In januari viel hij uit het niets een andere gedetineerde aan en deelde slagen en stampen uit in de gevangenis van Hasselt. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, vol blauwe plekken en met een hersenschudding en drie beschadigde tanden. Daarop werd de worstelaar naar de afdeling Hoge Veiligheid in Brugge gebracht, maar daar sloeg hij eind juli een cipier bewusteloos tijdens het fouilleren voor hij ging douchen. Ook een tweede en derde bewaker deelden in de klappen. Het leverde hem de stempel 'schrik van alle cipiers' op. Mutaliev verblijft momenteel in de gevangenis van Beveren. "Hoe lang ik nog moet vastzitten? Too much!", merkte hij droogjes op voor de rechter. Op 10 december hoort hij het vonnis in deze zaak. (BVDH)

