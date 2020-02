Exclusief voor abonnees "Schrik? Nee, hoor" 12 februari 2020

00u00 0

Na de zege van Cercle tegen KV Mechelen is winnen vanavond tegen KV Kortrijk voor Waasland-Beveren een noodzaak. Voor de gemoedsrust en zeker in de wetenschap dat nadien trips naar Club, Mechelen en Moeskroen en thuiswedstrijden tegen Anderlecht en AA Gent op het menu staan. "Neen, de schrik zit er nu niet in bij ons", zegt Arnauld Mercier. "Wij moeten gewoon naar onszelf kijken en er dus ook zelf voor zorgen dat die kloof weer negen punten wordt." (LUVM)