Exclusief voor abonnees 'Schooltoeslagen' van nieuwe kinderbijslag liggen vast 06 april 2019

De Vlaamse regering heeft de 'selectieve participatietoeslagen' vastgelegd. Die vormen een onderdeel van het groeipakket, de nieuwe kinderbijslag. Ze zullen in het schooljaar 2019-2020 voor het eerst worden uitgekeerd. De participatietoeslag is er voor schoolgaande kinderen. Tussen 3 en 5 jaar zal hij gemiddeld op 103,7 euro per jaar liggen, ten opzichte van 94,98 euro in het huidige systeem. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar bedraagt dat 158,26 euro, tegenover 135,98 euro nu. Voor 12- tot 18-jarigen gaat het om 722,38 euro, tegenover 453,99 euro. De bedragen zijn afhankelijk van onder meer de hoogte van het inkomen van het gezin en het aantal kinderen ten laste. De toelage wordt voortaan ook automatisch toegekend.

