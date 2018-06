'School zonder huiswerk' is gebuisd 16 juni 2018

00u00 0

Het is ongetwijfeld de ultieme droom van heel wat leerlingen: een school waar je geen huiswerk hoeft te maken. Maar het blijkt niet zo goed te werken als gedacht, want een school in het Engelse Colchester, die twee jaar geleden huiswerk afschafte, komt daar nu op terug. De ouders zijn immers niet te spreken over de resultaten van hun kinderen. Van de leerlingen werd zelfstudie verwacht, maar daar kwam weinig van in huis, met alle gevolgen van dien. Tegen volgend schooljaar wordt er dus opnieuw verplicht huiswerk ingevoerd in het Philip Morant College. De directie die het huiswerk destijds afschafte, is op non-actief geplaatst.