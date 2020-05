Exclusief voor abonnees "School is plots wereld van plexiglas en handgel" Onze reporter heeft getwijfeld of ze haar zoontje zou sturen 15 mei 2020

Terug naar school. Doorgaans heeft dat iets feestelijks. En ja, veel ouders zullen opgelucht zijn dat het gedaan is met preteaching en binnen zitten. Toch zijn er ook twijfels, één op de acht stuurt z'n kind zelfs niet. Onze reporter Nadine Van Der Linden heeft ook getwijfeld. Niet aan de goede zorgen of inzet van de school, en al zeker niet aan de juffen van haar zoontje Marnix (6). Wel heeft ze het lastig met de nieuwe wereld die hij binnenstapt: "Scholen waren altijd van speeltapijt en plasticine. Nu van plexiglas en thermometers en handgel en strikt gescheiden routes. Ik stel me vragen over de impact op jonge kinderen, die normaal zo hard steunen en leunen op mekaar. Ze zijn groot geworden met warmte en nabijheid, die ze in dit nieuwe normaal moeten missen. Dat zijn geen details."

