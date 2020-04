Exclusief voor abonnees "Scholen weer open na paasvakantie? Die kans is héél klein" 04 april 2020

"Ik denk dat de kans héél klein is dat de scholen vlak na de paasvakantie opnieuw de deuren zullen openen." Dat zegt viroloog Marc Van Ranst. "De politiek heeft gekozen voor een evaluatiemoment op 19 april, maar de wetenschappers gaven al het advies om ze gesloten te houden tot 3 mei. Het lijkt me dan ook logisch dat de scholen zich daarop voorbereiden." Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nam daarom het zekere voor het onzekere en verspreidde richtlijnen over hoe alle leerlingen na de vakantie aan 'preteaching' moeten doen. Daarbij wordt vanop afstand nieuwe leerstof aangereikt. Kinderen uit de basisschool mogen daar maximaal 4 uur per dag aan spenderen, terwijl ouders hooguit 2 uur per week zouden moeten investeren in actieve begeleiding. (FME)

