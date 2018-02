'Scherprechter' mathematisch gered 19 februari 2018

00u00 0

De Kustboys kunnen de rol van scherprechter op zich nemen voor de ploegen in de top zes. Zaterdag hielden ze Antwerp op 0-0 en de komende weken treft KVO nog STVV, AA Gent en Standard. "Maar daar kijken we niet naar", aldus doelman William Dutoit. "Door het punt tegen Antwerp zijn we mathematisch gered, dat is voor ons het belangrijkste."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN