Exclusief voor abonnees "Schending voorwaarden voorlopig rijbewijs wordt altijd vervolgd" 20 augustus 2019

00u00 0

De bestuurder van de wagen had slechts een voorlopig rijbewijs. Om chauffeurs in spe tegen zichzelf te beschermen, mogen ze in het weekend niet rijden tussen 22 uur en 6 uur. Die regel gaat in op vrijdagavond en loopt tot maandagochtend, en geldt ook op feestdagen en de vooravond ervan. Leeftijdsgenoten een lift geven mag evenmin. Wie een voorlopig rijbewijs zonder begeleider haalde, mag alleen passagiers (maximaal twee) vervoeren die al zeker 8 jaar een rijbewijs hebben. Met een voorlopig rijbewijs met begeleider mag je enkel je begeleiders vervoeren. "Een schending van de voorwaarden wordt altijd vervolgd", zegt advocaat Laurens Guinee. "Er staat een boete op van 400 tot 4.000 euro. De rekening loopt minstens op tot 700 euro, want je betaalt ook 200 euro aan slachtofferhulp, 20 euro aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand, en 70 tot 90 euro bijdrage in de dagvaardingskosten. Dat zal de minste zorg zijn voor de bestuurder. Hij zal worden vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Daar staat 400 tot 16.000 euro boete op en 3 maanden tot 5 jaar cel. (IDV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis