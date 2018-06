"Scheidsrechters waren 95% juist" FIFA laat zich uit over VAR... 30 juni 2018

Bij monde van arbitragehoofd Pierluigi Collina heeft de wereldvoetbalbond FIFA zich gisteren uitgelaten over de VAR (video assistent referee), die tijdens de groepsfase van het WK maar liefst 335 keer gebruikt werd. Bij 95 procent van de geanalyseerde fases had de veldscheidsrechter het bij het rechte eind, zo oordeelde FIFA. De VAR kwam 17 keer tussenbeide, waarbij 14 beslissingen veranderd werden. Drie keer bevestigde de videoref het oordeel van de scheidsrechter. Gemiddeld werden per wedstrijd net geen zeven fases beoordeeld. Gemiddeld boog de VAR zich 80 seconden over een beslissing: "In sommige gevallen kon dat sneller, maar nam de ref de tijd om zeker juist te oordelen", aldus Collina.

