"Scheiding wordt heftig voor kinderen, nu ze puberen" 20 januari 2020

Voor ieder kind is een scheiding zwaar, maar voor pubers - Zita Wauters is 15, Nono 13 - is het nog net iets heftiger, legt expert Monique Van Eyken uit. Ze is familiaal bemiddelaar en auteur van het boek 'Een week mama, een week papa? Wat kinderen bij een scheiding echt nodig hebben.' "Kinderen die in de lagere school zitten, kunnen zich relatief makkelijk aan nieuwe situaties aanpassen en proberen voor beide ouders even goed te doen. Ze gaan niet zo snel een kant kiezen. Bij pubers ligt dat anders. Ze bevinden zich op een leeftijd waarop ze zich meer en meer distantiëren van hun ouders en waarop ze vrienden belangrijker vinden. Zij willen niet meer investeren in twee huizen en twee gezinnen. Doordat hun brein nog niet volledig ontwikkeld is, denken ze vaak in zwart of wit, waardoor ze sneller geneigd zijn partij te kiezen voor één van beide ouders. Op degene die volgens hen de scheiding veroorzaakt heeft, kunnen ze erg kwaad worden. Daarom is het als vader en moeder heel belangrijk om de schuld niet op elkaar te steken. Praat ook niet negatief over de andere tegen je kinderen. Want iedere keer dat een kind iets slechts over zijn moeder of vader hoort, voelt dat als een dolk in het hart. Een kind ziet zijn ouders graag." (BHL)

