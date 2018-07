"Scheiden van Katleen heeft van mij een betere papa gemaakt" 20 JAAR STRAAT | Bij Wim Vanderlinden (42) in Neerijse Sabine Vermeiren

16 juli 2018

00u00 0 De Krant De zomerklassieker van deze krant viert feest. Twintig jaar lang belden reporters in de zomermaanden aan op lukraak gekozen adressen voor gesprekken over het leven en de liefde. Redactrice Sabine Vermeiren verzamelde de meest spraakmakende interviews, en gaat samen met fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten bij twaalf mensen op 'herbezoek'. Nu eens in de Dorpsstraat, dan in de Kapelstraat of de Molenstraat: hoe is het de bewoners vergaan? En wat doet er nu écht toe, zoveel jaar later?

2009: Wim (33) en Katleen (32) wonen in de Dorpstraat in Neerijse. Ze zijn zestien jaar samen, waarvan acht jaar getrouwd. Wim werkt in de ICT, Katleen is verpleegster bij gehandicapte kinderen. Over vijf maanden breidt het gezin uit: Katleen is zwanger, er komt een broer of zus voor Lukas (5) en Finne (3). Katleen en Wim zijn elkaars eerste liefde en hebben een rotsvast geloof in elkaar. "Wij blijven vijftig jaar samen."

2018: In het begin waren er wanhoopstranen, toen Katleen kwam zeggen dat ze wegging. Maar Wim is relatief snel van complete shock naar acceptatie gegaan. De kinderen zijn één week op de twee bij hem. "We doen dat goed, vind ik."

Er kwam een barst, ze bleken dan tóch geen 'match made in heaven'. In de zomer van 2016 hebben Wim en Katleen er een punt achter gezet. Als man en vrouw waren ze gefaald. Maar als co-ouders vormen ze vandaag wél een dreamteam. Hij in Neerijse. Zij in Leefdaal. Vijf kilometer uiteen. Maar nog altijd één hecht front, als het gaat over de kinderen. Een cyclocrosser, een kunstschaatsster en een ballerina. Drie uitzonderlijke talenten onder twee daken.

"Die scheiding, dat had van mij nooit gemoeten." Wim steekt kordaat van wal. Het is vrijdagavond, de ondergaande zon geeft nog bakken hitte af, en we zitten in de tuin in Neerijse. "Katleen en ik, dat is begonnen in de scouts. Ik denk dat wij al snel een redelijk klassiek koppel waren. We studeerden, kochten dit huis, trouwden, kregen kinderen. Katleen wou altijd een groot gezin. Dat was oké voor mij. 'Zolang ik maar m'n hobby's en m'n muziek kan houden', zei ik. Ik speelde in een band en volleybalde."

"Dat gezin draaide. Enfin, in mijn ogen toch. Thuis ging alles goed, en ik kon dat blijven combineren met wat ik graag deed. Twee keer per week volleybal, en af en toe optreden met de groep. We hadden een tof repertoire. Rootsrock, gestoeld op blues. Héél veel tijd kroop daar allemaal niet in, vond ik. Ik had nooit het gevoel dat ik iemand in het gezin iets tekortdeed. Ik dacht: 'Dat is mij hier allemaal gegund.'"

"Zonder dat ik daar echt erg in had, is het allemaal wat afgekalfd. Tussen ons, dan. Achteraf bekeken zie ik dat ik te veel tijd voor mezelf opeiste. Alles liep goed. Ook in bed. Maar eens een cinema'ke doen met Katleen, of samen ergens naartoe gaan, dat was volledig weg. We maakten geen tijd meer voor elkaar. We waren naast elkaar gaan leven. Katleen gaf weleens signalen. 'Ik kan het niet meer. Ik mis iets.' Ik heb die waarschijnlijk onvoldoende serieus genomen, die signalen. Zegt élke vrouw zulke dingen af en toe niet? Ik dacht: 'Dat is normaal, dat gaat wel over.' Zoals wij ons leven destijds leidden, ik had op die manier gewoon voort kunnen doen. Ik kan niet zeggen: 'Dáár en dáár ging het fout.' Het is geen wiskunde, hé. De vlam en de passie waren eruit. Maar ach."

Koude oorlog

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN