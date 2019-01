"Schat Van Aert nog hoger in dan Aerts" Van der Poel 15 januari 2019

"Ook bij mij zat het kampioenschap nog in de benen, en ik heb de titel ook een beetje gevierd, maar het ging best goed. Ik vertrek met een goed gevoel voor tien dagen naar Spanje om te trainen. Vanaf nu ligt de focus op het WK. Ik hou rekening met Toon Aerts, hij heeft dit jaar een grote stap gezet en was indrukwekkend op het BK, maar als ik eerlijk ben, schat ik Van Aert toch nog hoger in. Hij heeft al veel bewezen dat hij er altijd staat op het WK. Ik zal top moeten zijn." (BA)