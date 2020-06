Exclusief voor abonnees "Schaf dan ineens ook sigaretten af" Voorstel stuit op verzet in Suncare Antwerpen 23 juni 2020

00u00 0

In zonnebankcentrum Suncare in Antwerpen zijn ze - uiteraard - niet te spreken over het voorstel van CD&V. "Wij respecteren alle mogelijke wetten", zegt uitbaatster Maria Papadatos (28). "Klanten moeten met een doktersbriefje aantonen welk huidtype ze hebben en anders doen we zelf een scan. Er zijn mensen die niet akkoord gaat als onze computer bepaalt dat ze huidtype 3 hebben, omdat ze dan minder lang mogen zonnen dan degenen met type 4, maar toch houden we ons daaraan. Mensen met huidtype 1 moeten we zelfs weigeren." Als het toch tot een verbod komt, zwier dan meteen alles wat ongezond is in de ban, vindt Papadatos. "Sigaretten, alcohol, uitlaatgassen... En laat iedereen dan ook maar met een parasol rondlopen." De 50-jarige Olah Velia (foto), die wekelijks een kleurtje komt scoren, geeft haar volmondig gelijk. "Ik kom van Hongarije ben het gewend om veel meer zon te krijgen. We hebben toch vitamine D nodig, niet? Mijn dokter adviseert me zelfs om regelmatig naar de zonnebank te gaan, tegen de klierpijn. Het ontspant me." (EDLL)

