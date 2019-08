Exclusief voor abonnees 'Schaduwcomponist' van dj David Guetta overleden 22 augustus 2019

De Fransman Fred Rister (58) is gestorven in het ziekenhuis in het Noord-Franse Tourcoing. Hij schreef wereldhits zoals 'I gotta feeling' van de Black Eyed Peas en muziek voor de Franse dj David Guetta. In 2010 wonnen de twee een Grammy met het nummer 'When love takes over'. De echte naam van Fred Rister was Frédéric Riesterer. Hij groeide op in Duinkerke. In zijn boek 'Faire danser les gens' schreef Riesterer hoe zijn leven een muzikale wending nam in België, in de eens befaamde club Stardust in De Panne. Vanaf dat moment speelde muziek de hoofdrol.

