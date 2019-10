Exclusief voor abonnees "'Scary' voetbal achterwege laten" Brys 21 oktober 2019

STVV-coach Marc Brys berispte de mentaliteit van zijn spelers in de eerste helft, maar vond ook dat zijn ploeg niet gediend werd door de omstandigheden. "De zogezegde overtreding op Saelemaekers waar de 1-0 uit voorkomt, was helemaal geen fout. Dat zag ik zelfs vanop de bank", sprak Brys bij Proximus Sports. "Daardoor kreeg Anderlecht, voortgestuwd door de thuisfans, een extra portie vertrouwen. Langs de andere kant mag het onze eigen tekortkomingen niet verdoezelen. Onze eerste helft was slecht. We speelden angstig, 70 procent van onze passes gingen achteruit. Het vranke en vrije voetbal in de tweede helft was wél goed. Zó moeten we spelen. Helaas viel de 3-1 veel te snel na onze aansluitingstreffer. Maar in de toekomst moeten we dat 'scary' voetbal achterwege laten en met lef en durf spelen." (GVS)

