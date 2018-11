"Sanneh had ook bij mij tijd nodig" THORUP NEEMT HET OP VOOR... ANDERLECHTVERDEDIGER 10 november 2018

Bubacarr Sanneh ligt behoorlijk onder vuur bij Anderlecht, ook al omdat hij met 8 miljoen euro de duurste verdediger ooit in de Jupiler Pro League is. AA Gent-coach Jess Thorup kent Sanneh, die hij onder zijn hoede had bij Midtjylland. "Toen Bubacarr van het kleinere Horsens naar ons kwam, had hij nagenoeg tweeënhalve maand nodig om zich aan te passen aan het hogere niveau", zegt Thorup. "In het begin zei iedereen: 'Wat is dit? Kan hij wel een plaats afdwingen in de ploeg?' Maar op het einde was Sanneh de beste verdediger in Denemarken. Ik denk dat we hier hetzelfde zullen meemaken. Hij is in staat om de volgende stap te zetten, maar hij heeft tijd nodig. Het is een speler die veel vertrouwen moet voelen, niet alleen van zichzelf, maar ook van het team. Ik zie zijn kleine foutjes ook, maar die zullen er wel uit gaan. De beste Sanneh is erg sterk in de duels, hij is een belangrijk wapen bij alle stilstaande fases, zowel offensief als defensief. Hij is gemaakt voor duels met de sterke spitsen die in België rondlopen." (RN)

