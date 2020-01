Exclusief voor abonnees "Samentroepen bij die ene tv op kot" RUDY NUYENS WERD VOETBALJOURNALIST DANKZIJ RENSENBRINK 27 januari 2020

Ergens begin de jaren zeventig zag ik Rob Rensenbrink voor het eerst in levenden lijve aan het werk, op het veld van FC Diest, toen nog een eersteklasser. Vlak achter de boarding vergaapte ik me als tiener aan de nummer elf van Anderlecht, die onwaarschijnlijke dingen uit zijn schoenen toverde. Rob Rensenbrink slalomde de ene keer op souplesse en snelheid voorbij zijn tegenstander, terwijl hij een andere keer zo vaak kort draaide en keerde dat zijn tegenstander niet meer wist waar hij Robbie moest zoeken. De elegantie en finesse waarmee Rensenbrink de bal beroerde, had ik nooit eerder gezien.

