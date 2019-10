Exclusief voor abonnees "Samenloop van omstandigheden" PSYCHOLOOG JEF BROUWERS 28 oktober 2019

00u00 0

Het mislopen van de Spelen lijkt bij de Panthers een mentaal probleem te zijn. "En dan komt men vanzelfsprekend bij mij terecht", zegt psycholoog Jef Brouwers, die momenteel in Zuid-Afrika vertoeft. "Pas voor het EK in Antwerpen ben ik met de meisjes beginnen te werken. Omdat mijn agenda al vol stond, kon ik niet mee op stage naar Ierland en ook in China was ik er niet bij. De match van vrijdag heb ik kunnen volgen, die van zaterdag heb ik niet gezien."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen