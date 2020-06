Exclusief voor abonnees "Samen zingen gaan we even niet doen" WIM SIMONS • PASTOOR 04 juni 2020

Pastoor Wim Simons (38) streamde sinds de lockdown elke dag een mis via Facebook Live en die waren heel populair: op weekdagen keken zo'n 1.000 mensen, maar in het weekend liep dat op tot 6.000. "Om dat bereik te krijgen, moet ik wel twintig kerken vullen", lacht Simons, die in Herk-de-Stad vijf parochies bedient. "Het voordeel van zo'n Facebook Live is dat gelovigen kunnen inschakelen op het moment dat ze er zin in hebben."

