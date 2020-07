Exclusief voor abonnees "Samen geschiedenis herschrijven" President Tshisekedi: 01 juli 2020

De Congolese president Félix Tshisekedi roept België en de Democratische Republiek Congo op om samen de geschiedenis van de kolonisatie te herschrijven. In zijn woorden weerklinkt de brief met spijtbetuigingen die koning Filip hem schreef. "Volgens mij is het nodig dat onze gemeenschappelijke geschiedenis wordt verteld aan onze kinderen in België en in de Democratische Republiek Congo, op basis van wetenschappelijk werk van historici van beide landen", verklaarde Tshisekedi op tv naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van zijn land. "Maar het belangrijkste voor de toekomst is het opbouwen van een harmonieuze relatie met België. Want buiten het stigma van de geschiedenis zijn de twee volkeren erin geslaagd een sterke relatie op te bouwen. Dat heb ik zelf mogen ervaren tijdens mijn ballingschap in België."

