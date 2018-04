"Sámen bakken, en dat moet een feest zijn" 16 april 2018

In de Provinciestraat in Antwerpen opent Floortje De Ley over een week 'Graan': een atelier waar alles in het teken staat van... graan, natuurlijk. Je kan er brood leren bakken, bier brouwen, er worden bierproeverijen gehouden en je zal er kunnen brunchen met het brood dat je net zelf hebt gebakken. Ze legt de klemtoon op het ambacht en natuurlijke producten. "Ik werk met goede bloem en zo weinig mogelijk fabrieksgist. Mensen hebben vaak last van verteringsproblemen, maar met goede grondstoffen en de juiste bereiding heb je die niet." Ze wil mensen ook weer zelf aan het bakken zetten, en het moet gezellig zijn bij 'Graan'. "Inspiratie heb ik opgedaan in Italië, waar ik in een bakkerij gewerkt heb. Ik zag hoe er elke avond wel een feest achter die bakkerij ontstond, met mensen die kwamen eten en drinken. Dat wil ik ook. Groepen, bedrijven, vrijgezellenavonden, het kan hier allemaal. Samen brood of pizza bakken en daar dan met een lokaal gebrouwen bier van genieten." (LB/DILA)

