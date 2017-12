"Sall en Oulare wegen meer dan 100 kilo" 00u00 0

Haroun (dij) is opgelapt, Ardaiz (lies) twijfelachtig en Batubinsika (knie) out. Bölöni heeft de wederoptredende Sall nog achter de hand, maar die blijkt naast een gebrek aan ritme ook met overgewicht te kampen. "Net als Oulare zeult hij meer dan 100 kilogram mee en dat is een serieuze handicap. Ze hebben een andere mentaliteit nodig om het aan te pakken. Sall is fit, maar hij zou wel eens kunnen afzien door het ritme en de snelheid in de wedstrijd. Ook Oulare is opnieuw gezond, maar dus nog niet fit." Ook de houding van Ardaiz zint Bölöni niet. "Hij moest zich maandag melden voor verzorging, maar kwam niet opdagen. Het leven van een prof betekent blijkbaar niet voor iedereen hetzelfde." (SJH)

