Exclusief voor abonnees "Salarisplafond is oplossing" 06 april 2020

00u00 0

De voorzitter van de vakbond Première Ligue, die een overgrote meerderheid van de Franse eersteklassers verdedigt, oppert dat een salarisplafond een oplossing kan bieden voor de zware financiële gevolgen van de coronacrisis. "We worden geconfronteerd met een vorm van extreem kapitalisme in het voetbal", legt Bernard Caïazzo, ook voorzitter van AS Saint-Étienne, uit in L'Équipe. "Misschien moeten we een salarisplafond instellen, met slechts drie of vier spelers die daarboven mogen gaan." Zo'n systeem wordt in verscheidene Amerikaanse sportcompetities toegepast, onder meer de Major League of Soccer (MLS).