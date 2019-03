Exclusief voor abonnees "Saief straks terug naar Anderlecht" 26 maart 2019

Een assist en een goal tegen New England Revolution. Kenny Saief (25) maakt indruk als huurspeler bij FC Cincinnati. De Amerikaanse club bezit ook een aankoopoptie om de Anderlecht-speler over te nemen, maar Dudu Dahan betwijfelt of het zover komt. "Het gaat om een hoog bedrag", aldus de spelersmakelaar. "Als je het mij vraagt, zal Kenny straks terugkeren naar Anderlecht. Hij wil er tonen dat hij nog een meerwaarde kan zijn." (PJC)