"Sagan is heel goed. Maar ik ook" Van Avermaet na Haacht en Gooik 23 september 2019

460 kilometer, waarvan zo'n vierhonderd kilometer gekoerst. Dat moet voor Greg Van Avermaet zo'n beetje volstaan als laatste aanloop naar het wereldkampioenschap in Yorkshire. Van Avermaet werd zaterdag zevende in Haacht en was zondag 46ste in de Gooikse Pijl. Twee keer deed hij er daarna nog dertig kilometer bij. Dat was de afstand naar huis. En daarmee zit zijn voorbereiding op het WK er helemaal op. Vorige week won hij nog de GP van Montreal. Winnen probeerde hij zaterdag en zondag ook. "Maar de finale was nooit lastig genoeg om het verschil te maken. Mijn overwinning in Montreal heeft deugd gedaan. En nu heb ik weer twee zware koersdagen achter de rug. Ik ben tevreden. Hopelijk rendeert dat volgende week."

