04 april 2019

De kans is groot dat internationale filmmakers voor spectaculaire waterscènes binnenkort naar Vilvoorde trekken. Daar is gisteren de meest geavanceerde waterstudio ter wereld voorgesteld. Het bassin is zo'n 10 meter diep en heeft een oppervlakte van 1.250 vierkante meter. Het complex kostte zo'n 23 miljoen euro.

