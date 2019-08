Exclusief voor abonnees 's Namiddags zonniger HET WEER 07 augustus 2019

We beginnen deze dag met veel bewolking, waar regen uitvalt. Er zijn de hele voormiddag regen- en onweersbuien mogelijk, in zowat het hele land. Na de middag wordt het droger vanaf de kust en wordt het ook opnieuw zonniger. Ondanks het wisselvallige begin van de dag, blijft het relatief warm met maxima tot 24 graden, 20 graden in de Ardennen en 21 graden aan zee. De wind waait matig uit het westen tot het zuidwesten.

