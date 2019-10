Exclusief voor abonnees 's Nachts drinken aan Brusselse Beurs? Tot 350 euro boete 16 oktober 2019

00u00 0

Met een gericht alcoholverbod scherpt de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) zijn veiligheidsbeleid aan. Wie na middernacht alcohol drinkt in de straten rond de Beurs, riskeert een administratieve boete die kan oplopen tot 350 euro. Close wil zo het veiligheidsgevoel laten weerkeren. Hij krijgt naar eigen zeggen te veel klachten van mensen , vooral vrouwen, die zich onveilig voelen. De maatregel gaat vanaf eind dit jaar in en de politie zal vaak controles uitvoeren, klinkt het. Het verbod zal niet aangeduid worden met borden of andere signalen, maar er wordt werk gemaakt van het informeren van de burgers. (SHVM)