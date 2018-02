"'s Morgens was het Bordeaux, 's middags Anderlecht, 's avonds Fulham" Mitrovic over 31/1 20 februari 2018

Een rollercoaster van emoties. Dat was 31 januari voor Aleksandar Mitrovic (23). De Serviër, die normaal gezien de nieuwe spits van Anderlecht moest worden, blikte in Engelse media terug op zijn bewogen 'Transfer Deadline Day'. "Dinsdagavond had ik een akkoord met Bordeaux. Woensdagochtend zou ik normaal gezien naar Frankrijk vliegen, maar toen ik wakker werd, vertelde mijn broer dat ook Anderlecht een mogelijkheid was. Dat vond ik interessant: ik kende de ploeg al en zou me makkelijker kunnen aanpassen. Maar finaal lukte het niet. En werd het Fulham." Mitrovic kon enkel van Newcastle naar Anderlecht als paars-wit eerst Teodorczyk kon verkopen. Die weigerde evenwel alle aanbiedingen. (PJC)

