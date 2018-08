"'s Middags zong Willy Sommers 'Als een leeuw in een kooi', 's avonds voelde een vrouw met Rwandese roots zich behandeld 'Als een beest in een kooi' Onze Opinie Jan Segers

21 augustus 2018

00u00 1

Congo is niet van ons. Al sinds 1960 niet meer. En daarvoor eigenlijk ook niet, maar toen hadden we het onszelf gewoon toegeëigend. De zwarte die zich daar iets te manmoedig tegen verzette, werd de handjes gekapt. Vreemd is het als dan plots op Pukkelpop 2018, festival van jeugdige onschuld, uit de mond van jonge mensen de kreet 'Handjes kappen, Congo is van ons' opstijgt. Van studenten die, wellicht onder invloed van dingen waar ze minder goed tegen kunnen dan ze zelf denken, blijk geven van nostalgie naar een tijd die zelfs hun ouders niet bewust hebben meegemaakt. Wat bezielt zulke jongetjes?

