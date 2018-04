"Ryan is het meest allround" Vande Walle 13 april 2018

00u00 0

Philippe Vande Walle zet Ryan op één. "Ik vond Mat in zijn Brugse periode absolute top, ondanks het feit dat hij niet van de grootsten (Ryan is 1m84, red.) is. Van alle keepers in dit lijstje vind ik Ryan de meest 'allround' doelman: sterk op zijn lijn, goeie reflexen, zeer sterk op hoge ballen, sterk in één-tegen-één-situaties en goed tot zeer goed meevoetballend. Een echte puntenpakker. Het verbaast mij een beetje dat hij in Engeland niet bij de echte top speelt."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN