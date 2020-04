Exclusief voor abonnees "Ruzie in uw kot? Je bent nooit alleen" Hulplijnen voor jongeren lanceren campagne 08 april 2020

Niet voor alle kinderen en jongeren is 'in hun kot blijven' even gezellig. Soms is er 'geen laptop in uw kot', 'geen plaats in uw kot', of zelfs 'ruzie in uw kot'. Maar ook al is het 'kak in uw kot', jongeren moeten weten: je bent 'nooit alleen in uw kot'. Met die nieuwe campagne richten Vlaamse hulplijnen zich vanaf vandaag tot kinderen en tieners die het nu niet makkelijk hebben thuis, die niemand hebben die ze kunnen vertrouwen of die met geweld te maken krijgen. Het initiatief werd op poten gezet door onder andere Awel en het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. Via chat, mail, telefoon of het jongerenforum bieden ze een luisterend oor en ondersteuning en verwijzen ze door naar gespecialiseerde hulp als dat nodig blijkt. Awel zet zelfs extra mankracht in om wachttijden op hun chatdienst te verkorten. Via het platform watwat.be zagen hulpverleners de laatste weken ook een stijging in het aantal clicks naar hulplijnen.

