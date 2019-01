"Rutten krijgt dat wel op juiste spoor" Eric Van Meir 22 januari 2019

00u00 0

1. "Tien punten is veel, zelfs als je dat halveert, is de kloof nog groot. Maar zelfs los van die voorsprong, vind ik Genk heel weinig steken laten vallen. Het enige probleem dat ze nog kunnen tegenkomen, is dat ze nog volk kwijtspelen, mocht er toch nog een riant bod komen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN