"Russische hooligans op komst? Verberg je in hotel" 09 juni 2018

De Britse autoriteiten waarschuwen de meer dan tienduizend supporters die naar het WK trekken. Na de vergiftiging van dubbelspion Sergei Skripal zijn de spanningen met gastland Rusland hoog opgelopen. Lokale hooligans kunnen het op de Engelse fans gemunt hebben. Vooral supporters met Afrikaanse of Aziatische roots en holebi's zouden geviseerd worden. Zij krijgen de raad om zich bij nakende problemen in hun hotel te verschansen. Verdediger Danny Rose heeft zelfs z'n vader afgeraden om naar Rusland te reizen, uit vrees voor racisme. Op 28 juni neemt onze nationale ploeg het in Kalingrad op tegen die van Engeland. (KAV)