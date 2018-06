"Russische gevangenissen opgeknapt voor buitenlandse hooligans" 15 juni 2018

00u00 0

Gevangenissen in de Russische hoofdstad Moskou zijn opgeknapt vanwege het WK voetbal. Dat beweert de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die volgens 'The Moscow Times' net weer op vrije voeten is gekomen. Hij zat vast voor het organiseren van ongeautoriseerde protesten. Navalny wist na zijn vrijlating onder meer te melden dat de gevangeniskeuken nu "beter is dan restaurants". Er zouden zelfs menukaarten worden rondgebracht door een soort ober. Ook zouden doelpalen zijn geplaatst op binnenpleinen, zodat buitenlandse gevangenen een balletje kunnen trappen. Opgepakte supporters hoeven volgens de oppositieleider ook achter de tralies geen wedstrijd te missen, omdat er tv-schermen zijn opgehangen. Navalny wist verder te melden dat Engelstalige studentes zijn aangetrokken om te tolken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN