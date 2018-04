"Russen volgden Skripal al vijf jaar voor gifaanval" 14 april 2018

Militaire inlichtingendiensten van Moskou volgden de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Yulia al minstens vijf jaar voor beiden begin maart vergiftigd werden in het Britse Salisbury. Dat zegt de Britse veiligheidsadviseur Mark Sedwill in een brief aan NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Ook is Sedwill overtuigd dat Rusland in de voorbije tien jaar novitsjok - waarmee de Skripals vergiftigd werden - in kleine hoeveelheden heeft geproduceerd. Dat gebeurde onder een chemisch wapenprogramma waarbij president Vladimir Poetin "nauw betrokken was", schrijft hij. Daarin kregen agenten een opleiding om dat soort wapens te gebruiken, bijvoorbeeld door het aan te brengen op deurklinken. Ook bij de Skripals is er novitsjok op de voordeur gevonden. Rusland blijft ontkennen dat het verantwoordelijk is voor de gifaanval.

