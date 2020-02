Exclusief voor abonnees "Rusland probeert Trump weer aan zege te helpen" 22 februari 2020

00u00 0

Rusland is weer volop bezig met beïnvloedingspogingen van de Amerikaanse verkiezingen. Die zijn erop gericht om Donald Trump te laten winnen, maar ook om de betrouwbaarheid van de uitslagen in twijfel te trekken, zodat er nog meer polarisering ontstaat. Dat alles is verteld tijdens een briefing van parlementsleden door Shelby Pierson, die over alle Amerikaanse veiligheidsdiensten heen verantwoordelijk is voor de beveiliging van het verkiezingsgebeuren. De briefing was niet naar de zin van president Trump, die vreest dat de Democraten de info zullen misbruiken. Woensdag stuurde Trump de baas van Pierson de laan uit - dienstdoend 'Director of National Intelligence' Joseph Maguire, tot dan toe favoriet om volwaardig in de functie te worden benoemd. Trump verving Maguire door zijn ambassadeur in Duitsland, Richard Grenell. Dat is een uitgesproken supporter van Trump zonder enige ervaring met het werk van de veiligheidsdiensten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis