"Rusland ontmaskerde 600 spionnen in één jaar" 07 maart 2019

Rusland heeft vorig jaar bijna 600 buitenlandse spionnen betrapt, zo heeft president Vladimir Poetin gisteren gezegd. "Dankzij speciale operaties zijn de activiteiten van 129 stafmedewerkers en 465 agenten van buitenlandse speciale diensten ontmaskerd", zei hij in een toespraak voor zijn veiligheidsdienst FSB, die ook op tv uitgezonden werd. "We zien dat buitenlandse inlichtingendiensten hun activiteit aangaande Rusland willen opvoeren", voegde hij toe, zonder in detail te gaan. Poetin stond zelf aan het hoofd van de FSB - de vroegere KGB - tot hij bijna twee decennia geleden president werd.