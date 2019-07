Exclusief voor abonnees "Ruim 50 kilometer moederziel alleen" Meurisse zakt opnieuw van 13 naar 17 26 juli 2019

Dat hij zin had in de Alpen, gaf Xandro Meurisse woensdag in de hitte van Gap nog mee. Dat gevoel veranderde niet in het kletterende onweer van Valloire. "Al vond ik het in de finale toch net iets minder plezant", zuchtte hij tijdens zijn 'cooling down' op de rollen. "Toen Movistar op de Izoard het tempo ging bepalen, kreeg ik het even moeilijk. Ik zocht en vond mijn eigen tempo en kwam nog redelijk goed boven met Rudy Mollard. In het dal, in Briançon, kwamen we zelfs tussen de volgwagens terecht vlak achter de groep met Alaphilippe. Tot het plots rechts steil bergop ging, Mollard vanachter mijn rug de kloof dichtte en ik zelf de rest van de rit moederziel alleen moest afleggen. Ruim vijftig kilometer lang. Dan zeggen ze dat die Lautaret een mooie klim is. Pfff, precies een autostrade. Constant wind op kop. Het stelde me mentaal zwaar op de proef. Ik probeerde zo veel mogelijk renners te remonteren, met het oog op mijn klassement. Maar dat lukte maar half." Meurisse kwam als 39ste binnen, op 16:53 van Quintana. Ongeveer de tijd die hij woensdag had teruggewonnen in de lange vlucht. Waardoor hij in de stand opnieuw van 13 naar 17 tuimelde. "Eigenlijk maakte ik de fout door niet mee te springen met die groep van 34", verweet hij zichzelf. "Ik voelde me goed, kón mee, maar zat iets te ver. Als je dan ziet dat de vluchters andermaal zoveel ruimte kregen... Dan is dat sneu. Nu goed. In de Tourmalet-rit had ik ook een mindere dag. Daags nadien liep het wél goed. Daar trek ik me aan op voor de resterende etappes. Iedereen is moe nu. Ik ga dus nog twee dagen alles geven wat in me zit. En zie dan wel waar ik ergens strand." (JDK)

