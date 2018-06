"Rookverbod? Wist ik niet" Maradona geniet van sigaar 18 juni 2018

Regels? Die gelden niet voor Diego Maradona. De Argentijnse voetballegende moedigde in Moskou zijn landgenoten aan tegen IJsland, mét een sigaar in de mond. En dat terwijl op de enorme scoreborden meermaals een waarschuwing verscheen dat er een rookverbod van kracht is. "Met de hand op het hart: ik wist niet dat het verboden was", reageerde de voormalige wereldkampioen na een storm van kritiek. Zijn uitleg: "De spanning was immens. Iedereen gaat daar op zijn manier mee om. Ik excuseer me bij de organisatie van het WK." Waarna de ex-bondscoach Messi en co nog een hart onder de riem stak. "Kom op jongens! We supporteren voor jullie. Nu meer dan ooit." (VDVJ)

