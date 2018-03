"Ronde van Vlaanderen was ondanks zege Gilbert een nederlaag" 07 maart 2018

Kurt Roose draait sinds 2001 mee in de Quick.Step-ploeg van Patrick Lefevere. Eén brok ervaring dus en geen betere man om ons een blik te gunnen achter de schermen. "Terpstra en Stybar zijn hier de grootste materiaalfreaks. Vooral Niki komt constant met vragen en ideeën. Elke fiets is een samenstelling van het beschikbare materiaal. Die moet zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van de renner. De ene wil het liever zo, de andere wil het anders. Daarom is de wisselwerking tussen mecaniciens en renners belangrijk. Constant bijleren is ook zoiets. We krijgen geregeld workshops van Shimano of Specialized waarin de mecaniciens uitleg krijgen over de nieuwste materialen."

