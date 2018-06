...Ronaldo bij zijn ploegmaats 05 juni 2018

00u00 0

Schoon volk komt altijd wat later. En dat is bij Cristiano Ronaldo niet anders. De Portugese vedette kreeg een weekje extra vakantie na de gewonnen Champions Leaguefinale met Real Madrid en sloot gisteren als laatste aan bij de selectie van Portugal. Zo miste Ronaldo al twee oefeninterlands, tegen Tunesië (2-2) en onze Rode Duivels (0-0). Donderdag komt CR7 normaal gezien wel in actie tegen Algerije. Op 15 juni begint Portugal het WK tegen buurland Spanje. (DPB)

