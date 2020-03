Exclusief voor abonnees "Rolschaatsen aan en buitenspelen" 14 maart 2020

00u00 0

Stephanie en Gaël Cornil uit Herzele hebben vier kinderen: Marcel is vijf maanden, Maurice wordt in mei twee en de tweeling Otis en Marlewis is zeven. De onthaalmoeder van de twee jongsten mag doorwerken. De komende weken hoopt papa Gaël vaker dan normaal te kunnen telewerken en op die dagen ook de tweeling bezig te houden. Stephanie is leerkracht in het BSO in Aalst. Van haar directie kreeg ze gisteren in de vooravond het bericht dat alle personeelsleden maandag op het werk worden verwacht. "Wanneer Gaël niet thuis is, zal ik Otis en Marlewis dus in de opvang van hun school moeten droppen, om in mijn school opvang te gaan verzorgen. De dagen dat één van ons thuis is, zullen we onze regels rond maximale schermtijd wat versoepelen." En met die al vrije tijd kan je natuurlijk ook nog leukere dingen doen - zo is Stephanie nog gauw rolschaatsen gaan kopen voor de oudsten. "Dan kunnen ze buiten hun energie wat botvieren. Rolschaatsen aan en naar buiten, kindjes!" (LB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis